В Сбербанке опровергли информацию о блокировке счетов смолян

«Массовых блокировок», вопреки слухам, распространяющимся в соцсетях, не имеется и не планируется. Фото: Shutterstock

Городская администрация со ссылкой на Сбербанк заявила, что физическим и юридическим лицам доступны средства и сервисы в полном объеме.

«Массовых блокировок», вопреки слухам, распространяющимся в соцсетях, не имеется и не планируется.

«Мы готовы к любому развитию ситуации и проработали сценарии для гарантированной защиты средств, активов и интересов наших клиентов, а также обеспечения штатной работы всех наших функций», - рассказал в банке.

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