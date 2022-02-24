В смоленской облдуме два депутата сложили полномочия

Фото: Пресс-служба Смоленской областной Думы.

Сегодня, 24 февраля, в смоленской облдуме сразу два депутата сложили свои полномочия. Информацию подтвердили в пресс-службе регионального парламента.

Речь идёт о депутатах Сергее Шелудякове и Марине Жуковой, которые являются членами фракции «Единая Россия».

«Сложение полномочий депутатов Жуковой Марины Касеновны и Шелудякова Сергея Сергеевича состоялось по их собственному желанию. Смоленская Областная Дума приняла постановления о досрочном прекращении их полномочий в соответствии с областным законодательством», — отметил глава фракции «Единой России» в смоленской облдуме Николай Дементьев.

Он добавил, что член президиума регионального политсовета, заместитель секретаря смоленского регионального отделения по проектной работе Сергей Шелудяков продолжит «партийную деятельность и выполнение партийных задач».

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