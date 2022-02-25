25 февраля в Смоленской области будет переменная облачность

Смолян просят быть предельно осторожными в связи с погодными условиями. Фото: Архив "КП"

Сегодня, 25 февраля, в Смоленске и области будет переменная облачность. Ночью без существенных осадков, во второй половине дня местами небольшой мокрый снег, рассказали в пресс-службе регионального МЧС.

«Ночью на отдельных участках дорог гололедица. Ветер южный 7-12 м/с, днем порывы до 14 м/с. Температура воздуха по области: ночью -6°C…-1°C, днем +1°C…+6°C. В Смоленске: ночью -4°C…-2°C, днем +2°C…+4°C. Атмосферное давление 745 мм рт. столба, будет падать», - добавили в ведомстве.

В такую погоду, по словам экспертов, нельзя забывать о том, что при гололедице резко повышается вероятность заноса автомобиля, а его тормозной путь может быть непредсказуемо увеличен. В связи с этим, автомобилистам стоит строго соблюдать скоростной режим и воздержаться от резких маневров.

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