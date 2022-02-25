Смоленскую администрацию ждёт оптимизация с 1 июня 2022 года

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Администрации Ленинского, Промышленного и Заднепровского районов Смоленска преобразуют в территориальные управления. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

«Функционал новых управлений в целом остаётся прежним, однако будет упразднён ряд дублирующих функций. Курировать их работу будет заместитель Главы города — по территориальному устройству и взаимодействию с административными органами», - ответили в горадминистрации.

Решение утвердили на сессии городского Совета. Изменения, инициированные главой города Андреем Борисовым, обусловлены необходимостью оптимизации деятельности администрации, стремлением к повышению качества реализуемых полномочий, более эффективным и оперативным решением поставленных задач и усилением контроля за деятельностью структурных подразделений.

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