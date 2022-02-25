В субботу в Смоленскую область придёт похолодание

На выходных в регионе похолодает. Фото: "КП" Архив

В субботу, 26 февраля, на территории Смоленской области ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью на большей части территории возможны небольшие осадки (снег, мокрый снег), днем без существенных осадков. Ветер подует южный 7-12 м/с, днем возможны порывы до 14 м/с.

«Температура воздуха по области: ночью -5°C…0°C, днем 0°C…+5°C. В Смоленске: ночью -3°C…-1°C, днем +1°C…+3°C. Атмосферное давление 740 мм рт. столба, будет расти», - рассказали в пресс-службе МЧС по региону.

На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Поэтому не стоит забывать, что при таких погодных условиях тормозной путь автомобиля может быть непредсказуемо увеличен.

Пешеходам необходимо ходить по расчищенным пешеходным дорожкам, а переходя проезжую часть, убедиться, что все транспортные средства остановились.

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