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Общество26 февраля 2022 5:53

На улицах Смоленска пройдут сплошные проверки

Профилактическое мероприятие намечено в Заднепровском районе
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Фото: УМВД России по Смоленской области.

Фото: УМВД России по Смоленской области.

В субботу, 26 февраля, смоленских водителей ждут «сплошные проверки», сообщает пресс-служба УМВД РФ по Смоленской области.

Профилактическое мероприятие намечено в Заднепровском районе Смоленска. Его цель – предупреждение нарушения ПДД, которые оказывают влияние на уровень аварийности.

«В рамках подобных мероприятий дорожные полицейские на определенном участке дороги останавливают все транспортные средства, при этом оценивают состояние каждого водителя», - сказали в ведомстве.

Ранее мы писали о том, что смоленское отделение Сбербанка сообщило режим работы 26 и 27 февраля. Сеть отделений и устройств самообслуживания работают в штатном режиме.