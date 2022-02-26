Смолянка поверила мошенникам и перевела более 300 тысяч рублей на «безопасный» счёт

Смолянка перевела на счета мошенников более 300 тысяч рублей. Фото: "КП" Архив

В дежурную часть МО МВД России «Ярцевский» поступило заявление местной жительницы 1958 года рождения о мошенничестве.

Как сообщила смолянка, ей несколько раз позвонили якобы сотрудники банка и правоохранительные структуры. По телефону женщине сообщили, что ее средства находятся под угрозой списаний.

«Далее собеседники убедили гражданку перевести все средства на сторонний счет под предлогом их сохранения. Женщина, ничего не подозревая, перевела свыше 300 000 рублей на неизвестный ей ранее расчетный счет. После перевода средств звонки от неизвестных больше не поступали», - рассказали в региональном УМВД.

В настоящее время по данному факту проводится проверка.

Ранее мы писали о том, что смоленское отделение Сбербанка сообщил режим работы 26 и 27 февраля. Сеть отделений и устройств самообслуживания работают в штатном режиме.