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Здоровье26 февраля 2022 8:34

Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 26 февраля: 83 человека госпитализированы за сутки

«КП» собрала последние новости по коронавирусу в регионе на 26 февраля
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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За сутки 83 жителя Смоленской области были госпитализированы.

За сутки 83 жителя Смоленской области были госпитализированы.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

За прошедшие сутки в Смоленской области выявлено 829 новых случаев заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии 115 201 человек получили положительные тесты на COVID-19.

Что касается выздоровевших, их число за сутки достигло 1163 человек. За прошедшие два года распространения коронавируса в Смоленской области вирус перебороли и выписались 98 599 человек.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Погибло за сутки 6 жителей региона, всего с начала пандемии - 2753. Ещё 83 смолян были госпитализированы.

Ранее мы писали о том, что смоленское отделение Сбербанка сообщил режим работы 26 и 27 февраля. Сеть отделений и устройств самообслуживания работают в штатном режиме.