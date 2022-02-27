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Происшествия27 февраля 2022 5:39

Под Смоленском мужчину подозревают в краже с чужой дачи

Инцидент произошёл в деревне Радышково Починковского района
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Под подозрение попал ранее не единожды судимый 55-летний человек.

Под подозрение попал ранее не единожды судимый 55-летний человек.

Фото: "КП" Архив

Жителя Починка подозревают в краже с чужой дачи в деревне Радышково Починковского района, сообщает пресс-служба УМВД России по Смоленской области.

По словам 73-летнего пенсионера, когда он приехал на свой участок, заметил пропажу имущества. По версии следствия, злоумышленник проник в дом, вырвав дверной пробой, и украл два газовых баллона и две бензопилы.

Под подозрение попал ранее не единожды судимый 55-летний человек. Он пояснил правоохранителям, что похищенное продал, а вырученные средства потратил на личные нужды.

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