Под Смоленском мужчину подозревают в краже с чужой дачи

Под подозрение попал ранее не единожды судимый 55-летний человек. Фото: "КП" Архив

Жителя Починка подозревают в краже с чужой дачи в деревне Радышково Починковского района, сообщает пресс-служба УМВД России по Смоленской области.

По словам 73-летнего пенсионера, когда он приехал на свой участок, заметил пропажу имущества. По версии следствия, злоумышленник проник в дом, вырвав дверной пробой, и украл два газовых баллона и две бензопилы.

Под подозрение попал ранее не единожды судимый 55-летний человек. Он пояснил правоохранителям, что похищенное продал, а вырученные средства потратил на личные нужды.

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