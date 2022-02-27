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Общество27 февраля 2022 5:48

В воскресенье в Смоленской области ожидается облачность с прояснениями

День пройдёт без существенных осадков
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Горожан просят быть крайне осторожными, так как на улицах города сохраняется гололедица.

Горожан просят быть крайне осторожными, так как на улицах города сохраняется гололедица.

Фото: "КП" Архив

По информации пресс-службы регионального МЧС, в воскресенье, 27 февраля, на территории Смоленской области будет облачно с прояснениями.

«На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северный, северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха по области: ночью -7°C…-2°C, днем -3°C…+2°C. В Смоленске: ночью -6°C…-4°C, днем -2°C…0°C. Атмосферное давление 743 мм рт. столба, будет расти», - уточнили в ведомстве.

Смолян просят быть осторожными, ведь дороги остаются очень скользкими. Не стоит совершать резких маневров на автомобиле, а скорость передвижения лучше снизить.

«Осадки в виде мокрого снега могут доставить неудобства смолянам. Как известно, мокрый снег обладает хорошей липучестью и значительным весом. Налипая на проводах, ветках деревьев и различных конструкциях он утяжеляет их, что может спровоцировать нарушение целостности, падение. Серьезную угрозу также представляет обрушение снежных карнизов, сползание снежных масс и падение сосулек. Держитесь подальше от зданий, не игнорируйте выставленные ограждения», - говорится в сообщении МЧС.

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