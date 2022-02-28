Более 462 тысяч смолян вакцинировались от коронавируса

К 28 февраля на территорию Смоленской области поступило 631 255 комплектов вакцины. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Смоленской области за прошедшиесутки от коронавируса привились ещё 350 человек, сообщили в оперативном штабе региона.

Всего на сегодняшний день вакцинацию завершили 462 257 жителей Смоленской области, первым компонентом привился 481 251 смолянин.

К 28 февраля на территорию Смоленской области поступило 631 255 комплектов вакцины.

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