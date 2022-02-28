В Смоленскую область пришло очередное похолодание

На отдельных участках дорог наблюдается гололедица. Фото: "КП" Архив

В понедельник, 28 февраля, на территории Смоленской области облачно с прояснениями. Существенных осадков не ожидается, рассказали в пресс-службе регионального МЧС.

На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северных направлений, 4-9 м/с. Температура воздуха по области: ночью -10°C …-5°C, при прояснениях до -14°C, днем -3°C…+2°C. В Смоленске: ночью -10°C…-8°C, днем -1°C…+1°C. Атмосферное давление 752 мм рт. столба, будет слабо расти.

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