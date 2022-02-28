Водителей Смоленска ожидают «сплошные проверки» в понедельник

Фото: УМВД России по Смоленской области.

Понедельник для смоленских водителей начнется со «сплошных проверок», рассказали в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД УМВД России по региону.

Акция пройдёт в Промышленном районе 28 февраля. Она направлена на пресечение нарушений ПДД, влияющих на уровень аварийности.

«В рамках подобных мероприятий дорожные полицейские на определенном участке дороги останавливают все транспортные средства, при этом оценивают состояние каждого водителя», - сказали в отделе.

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