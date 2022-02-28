В Смоленске демонтируют нелегальные рекламные растяжки

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В областном центре ведётся активная борьба с незаконно установленными рекламными растяжками. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.

Несколько вывесок убрали на улице Бакунина и проспекте Гагарина. Демонтаж провели по разным адресам.

«Городские власти призывают предпринимателей не нарушать правила благоустройства, а заранее согласовывать вывески и рекламные конструкции», - рассказали представители пресс-службы мэрии.

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