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Общество28 февраля 2022 7:35

В Смоленске демонтируют нелегальные рекламные растяжки

Вывески убрали на центральных улицах города
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Фото: smoladmin.ru

Фото: smoladmin.ru

В областном центре ведётся активная борьба с незаконно установленными рекламными растяжками. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.

Несколько вывесок убрали на улице Бакунина и проспекте Гагарина. Демонтаж провели по разным адресам.

«Городские власти призывают предпринимателей не нарушать правила благоустройства, а заранее согласовывать вывески и рекламные конструкции», - рассказали представители пресс-службы мэрии.

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