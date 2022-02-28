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Происшествия28 февраля 2022 11:19

Гендиректора фирмы под Смоленском подозревают в уклонении от налогов

Сумма неуплаченных налогов составила более 49 млн рублей
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Гендиректора фирмы из Сафонова Смоленской области подозревают в уклонении от налогов.

Гендиректора фирмы из Сафонова Смоленской области подозревают в уклонении от налогов.

Фото: Архив "КП"

Гендиректора фирмы из Сафонова Смоленской области подозревают в уклонении от налогов в особо крупном размере, сообщает старший помощник руководителя по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ СУ СК России по региону Наталья Холодкова.

По предварительной версии, с января 2018 года по март 2019 года мужчина, представляющий организацию по производству деревянной тары, через включение в налоговые декларации ложных сведений уклонился от налогов на более 49 млн рублей. Было возбуждено уголовное дело.

«Следователями изучается финансовая отчетность, проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления», - сказала Наталья Холодкова.

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