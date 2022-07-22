Праздник в рамках проекта «Радуга здоровья» пройдёт в Реадовском парке Смоленска. Фото: департамент здравоохранения Смоленской области.

Очередной праздник, посвящённый здоровому образу жизни, организует Центр общественного здоровья и медицинской профилактики ОГАУЗ «Смоленский областной врачебно-физкультурный диспансер». Мероприятие состоится в 18.00, 26 июля, в Реадовском парке. К участию приглашаются люди старшего поколения.

Как сообщили в профильном департаменте, праздник организован в рамках проекта ЦОЗиМП «Радуга здоровья», которое

является частью проекта «Активное долголетие» в Смоленской области на территории Смоленска. Проект нацелен на снижение смертности, увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, а также повышение продолжительности жизни смолян.

В программе:

Танцевальный флешмоб – разминка с инструктором;

Флешмоб «Босиком к здоровью». Разговор о пользе хождения босиком;

Нейрогимнастика для пожилых людей;

Мастер-класс по дыхательным практикам йоги и северной ходьбе;

Образовательный марафон «Стратегия снижения рисков» (вы узнаете о питании при артериальной гипертензии, как снизить калорийность блюд простыми методами, как и зачем нужно увеличить потребление клетчатки и др.).

Помимо этого, участников мероприятия ждут игры, бесплатные консультации врачей и анкетирование.

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