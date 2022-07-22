В Смоленской области не планируется повторно вводить коронавирусные ограничения. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Губернатор Алексей Островский провёл рабочую встречу с руководителем регионального Управления Роспотребнадзора Ларисой Сидоренковой. Отдельно обсуждалась текущая санэпидобстановка в регионе и возможные риски, в том числе, с учетом появления в России «Кентавра» – очередного подварианта Омикрон-штамма.

Как сообщил глава региона на своей странице в соцсетях, в настоящее время ситуация с коронавирусом в Смоленской области характеризуется как стабильная. Руководитель регионального санитарного надзорного ведомства отметила, что на данный момент нет оснований говорить о том, что новые «версии» Омикрона провоцируют более тяжелое течение ковида и могут вызвать повышенные риски для смолян. В связи с этим необходимость повторного введения коронавирусных ограничений не рассматривается.

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