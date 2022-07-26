В Смоленской области санитарная авиация эвакуировала более 40 человек с начала 2022 года. Фото: пресс-служба администрации Смоленской области.

Созданная по поручению Алексея Островского региональная служба санитарной авиации с начала 2022 года эвакуировала более 40 человек из районов области в Смоленск. Пациентам оказали медицинскую помощь в областной клинической больнице и Клинической больнице №1. Двое пациентов, включая одного ребенка, были госпитализированы в федеральные лечебные учреждения Москвы.

Как отметили в пресс-службе областной администрации, спецоборудование в санитарном вертолете обеспечивает искусственную вентиляцию легких в течение полутора – двух часов без дозаправки баллонов. За это время воздушный реанимобиль без помех и пробок долетает до любой точки Смоленской области.

Фото: пресс-служба администрации Смоленской области.

Губернатор побеседовал с бригадой врачей-анестезиологов, обеспечивающих работу санитарного вертолета, и пилотом «воздушного» реанимобиля:

– Уверен, что в свое время мы с департаментом Смоленской области по здравоохранению приняли правильное решение создать медицинскую санитарную авиацию Смоленской области.

Хочу выразить вам слова огромной благодарности за спасенные жизни, за тяжелый, но такой благородный труд. Если на реанимационном автомобиле сложно работать, находясь в постоянном стрессе, то в воздухе – тем более. Большое спасибо за работу.

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