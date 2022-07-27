Около 5 тонн мусора вывезли с территории Ключевого озера в Смоленске. Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

Сотрудники департамента по природным ресурсам и экологии совместно с коллективом Дирекции особо охраняемых природных территорий Смоленской области и волонтерами убрали мусор с берегов Ключевого озера в Красном Бору.

Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

Как сообщил губернатор Алексей Островский на своей странице в соцсетях, с территории популярного места отдыха горожан вывезли около 5 тонн отходов. Работы провели в рамках очередной природоохранной акции.

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