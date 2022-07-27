В Смоленске новый подрядчик достроит школу на 1100 мест в Соловьиной роще. Фото: страница микрорайона Соловьиная роща в соцсетях.

В Смоленске завершат строительство школы в микрорайоне Соловьиная роща, которое проводится в рамках нацпроекта. О передаче объекта новому подрядчику сообщил руководитель профильного департамента Константин Ростовцев на рабочем совещании с губернатором Алексеем Островским.

К работам планируется приступить в ближайшее время, контракт с организацией был заключён 15 июля.

– С учетом того, что это очень значимый и долгожданный социальный объект, открытия которого с нетерпением ждут и родители, и дети, проживающие в Соловьиной роще, а также соседних микрорайонах, поручил начальнику профильного Департамента Константину Николаевичу Ростовцеву осуществлять ежедневный контроль за ходом строительства и на регулярной основе информировать меня о выполненных работах. Ключевая задача, которую я обозначаю перед строительным блоком - завершить строительство школы не позднее декабря следующего года, – написал Алексей Островский на своей странице в соцсетях.

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