В Смоленской области проведут «горячую линию» по вопросам организации питания в школах. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 5 по 16 сентября в Смоленской области будет организована "горячая линия" по вопросам организации питания в школах. По информации профильного департамента, специалисты Управления Роспотребнадзора проведут консультации в соответствии с режимом работы:

пн – чт: с 09:00 до 18:00

пт: с 09:00 до 16:45

Позвонить на «горячую линию» можно по телефонам:

«горячая линия» – 8-800-100-90-50;

отдел санитарного надзора – 8-4812-30-47-94;

консультационный центр ФБУЗ – 8-4812-64-60-26.

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