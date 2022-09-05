Отделение киберспорта открылось в школе олимпийского резерва в Смоленске. Фото: пресс-служба администрации Смоленской области.

С 1 сентября на базе компьютерного клуба в Дворце спорта «Юбилейный» открылось отделение спортивной школы олимпийского резерва по компьютерному спорту «Юность России».

По поручению губернатора Алексея Островского для киберспортсменов было выделено помещение площадью 120 квадратных метров для установки компьютеров с соблюдением санитарных норм и требований пожарной безопасности.

Фото: пресс-служба администрации Смоленской области.

Отделение включает в себя два основных учебных зала, а также зоны ресепшена и отдыха. Компьютерный клуб оснащен профессиональными игровыми компьютерами с мощными графическими ускорителями, игровыми мониторами, поддерживающими частоту развертки 240 Гц и способен вместить одновременно до 20 игроков – киберспортсменов.

Как сообщили в пресс-службе областной администрации, на создание отделения спортивной школы по киберспорту в рамках государственного задания было направлено 15 млн рублей.

Фото: пресс-служба администрации Смоленской области.

Сейчас отделение начало работать в тестовом режиме. С 1 по 30 сентября объявлен набор в учебно-тренировочные группы. Далее спортсмены в соответствии с основным школьным расписанием, с 9.00 до 18.00 получают возможность участвовать в учебно-тренировочных занятиях. В течение месяца будет проводиться набор 30-ти учащихся в три спортивные группы. Также для тренировочного процесса будет проведен набор детей в возрасте от 12 лет.

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