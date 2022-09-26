Губернатор Смоленской области выразил соболезнования родным и близким погибших в школе Ижевска. Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

Губернатор Смоленской области Алексей Островский от имени всех смолян и от себя лично выразил соболезнования родным и близким погибших 26 сентября в школе №88 Ижевска. По последним данным, жертвами преступления стали 13 человек, в том числе, 7 несовершеннолетних, ранения получили 14 детей и семь взрослых.

– Чудовищная трагедия. Смоленщина скорбит вместе со всеми жителями Удмуртии. Желаю пострадавшим скорейшего выздоровления, – написал глава региона на своей странице в соцсетях.

Читай также: сэкономленные на Дне города в Смоленске деньги направят семьям погибших на СВО военнослужащих. Об этом сообщил губернатор Алексей Островский.