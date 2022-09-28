В Смоленске завершили дорожные работы на улице Кирова. Фото: пресс-служба администрации города.

Подрядчик уложил верхний слой асфальта и полностью заменил тротуары на одной из главных автотранспортных дорог областного центра – улице Кирова. Сейчас транспорт двигается здесь без ограничений.

Фото: пресс-служба администрации города.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, на объекте осталось закончить работы по нанесению дорожной разметки, установке дорожных знаков, монтажу остановок общественного транспорта.

Фото: пресс-служба администрации города.

После этого на улице пройдет приемка качества всего объема работ специальной комиссией с привлечением дорожных специалистов и общественных организаций.

Ранее «КП» писала, что в Смоленске приступили к укладке верхнего слоя асфальта на Автозаводской. Ремонт дороги вышел на финишную прямую.