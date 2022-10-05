В Руднянском районе благоустроили территорию возле памятника «Катюше». Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

Губернатор Алексей Островский побывал с рабочим визитом в Руднянском районе и проинспектировал результаты благоустройства общественной территории – площадки возле памятника-монумента реактивной установке «Катюша» в райцентре, которое провели в этом году в рамках регпроекта «Комфортная городская среда».

При разработке проектной документации по благоустройству были учтены все выявленные ранее недочеты. Здесь полностью демонтировали старое покрытие, выложили брусчаткой пешеходные дорожки, установили лавочки и урны, новые светильники и прожекторы, а также посеяли газонную траву.

– Все предусмотренные контрактом мероприятия были выполнены за три месяца. Лично убедился, что работы проведены качественно. Неоднократно бывал здесь ранее и могу сказать, что территория возле памятника кардинально преобразилась. Теперь главное поддерживать здесь чистоту и порядок, – написал глава региона на своей странице в соцсетях.

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