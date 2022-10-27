Семьи Смоленской области смогут получать маткапитал на третьего и последующих детей. Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

Губернатор Алексей Островский внес на рассмотрение в региональный парламент законопроект, предусматривающий внесение изменений в областной закон о дополнительных мерах поддержки семей, имеющих трех и более детей. Он подразумевает установку областного материнского капитала для лиц, родивших или усыновивших третьего ребенка, в размере 163 300 рублей, для смолян, родивших или усыновивших четвертого ребенка и последующих детей – в размере 100 тысяч рублей на каждого ребенка.

Сейчас семья, где родился (усыновлен) третий, четвертый и последующие дети имеет право единожды претендовать на областной маткапитал.

Как рассказал глава региона на своей странице в соцсетях, в случае принятия законопроекта, лица, родившие (усыновившие) третьего, четвертого ребенка и последующих детей, начиная с 1 января 2023 года, получат право на эту региональную меру поддержки в отношении каждого ребенка, то есть многократно.

Еще одно нововведение коснется исключения критерия нуждаемости при определении права на получение областного материнского капитала. То есть данной мерой поддержки сможет воспользоваться любая семья вне зависимости от уровня доходов.

Законопроект будет рассмотрен на заседании Смоленской областной Думы. Вступление закона в силу предусматривается с 1 января следующего года.

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