В Смоленской области из аварийного жилья переселили 699 человек. Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

В Смоленской области показатели по переселению граждан из аварийного жилья выполнены более чем на 100%. На данный момент переселены 699 жителей региона (на 49 человек больше, чем изначально планировалось) из почти 12 тысяч кв.метров аварийного жилья. Об этом сообщил губернатор Алексей Островский на своей странице в соцсетях.

Несколько дней назад профильной рабочей группой были приняты 14 квартир в новом многоквартирном доме № 15б в микрорайоне Королевка в Смоленске. В ближайшее время в новостройку переедут 43 человека из 6-ти аварийных многоквартирных домов.

Всего за время действия региональной программы (с 2019 по 2023 годы) запланировано расселение 1660 граждан из 734-х жилых помещений общей площадью 27,87 тыс.кв. метров, расположенных в 95-ти аварийных жилых домах. В программе принимают участие 6 муниципалитетов – Смоленск, Вязьма, Гагарин, Ярцево, Духовщина и Ельня.

Общий объем финансирования составляет около 1,8 млрд рублей, в том числе, более 922 млн рублей – это средства Государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ, почти 760 млн рублей – средства областного бюджета, более 106 млн рублей – местного.

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