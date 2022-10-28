В Смоленской области отремонтировали более 80 км федеральных трасс. Фото: департамент Смоленской области по транспорту и дорожному хозяйству.

В Смоленской области завершили ремонт более 80 км федеральных трасс. Как сообщили в профильном департаменте, в порядок привели участки автодорог А-130, Р-120, подъезда к Смоленску, А-132 подъездной дороги от М-1 «Беларусь» к Смоленску и юго-западному обходу Смоленска.

В частности, на подъезде к Смоленску с 359 по 365 км восстановили дорожное покрытие, отремонтировали водопропускные трубы, обновили элементы освещения и 18 автобусных остановок, уложили тротуары, установили тросовое, барьерное и перильное ограждения, заменили знаки, нанесли разметку и привели в порядок 48 примыканий.

На юго-западном обходе Смоленска специалисты выполнили устройство защитных слоев с использованием технологии «Сларри Сил». Аналогичные работы прошли на участке протяженностью 7 км трассы А-132 подъездная дорога от М-1 «Беларусь» к Смоленску.

На этих объектах ремонта дорожники частично отфрезеровали изношенный верхний слой, уложили покрытие из асфальтобетона и покрыли проезжую часть защитным слоем, после чего укрепили обочины и нанесли разметку. Такую методику применяют для увеличения срока службы дороги и повышения коэффициента сцепления с поверхностью. Кроме того, обновленный отрезок стал водонепроницаемым и износостойким.

Отмечается, что в текущем дорожно-строительном сезоне в регионе специальным пропиточным составом также защитили 23 км трассы А-130.

Ранее «КП» писала, что в Смоленске отремонтировали улицу Маршала Еременко. На объекте осталось установить знаки и нанести разметку.