В Смоленске движение транспорта по Крестовоздвиженскому мосту после ремонта будет ограничено. Фото: пресс-служба администрации города.

На очередном рабочем совещании с профильными подчиненными из строительного блока губернатор Алексей Островский заслушал отчёт о темпах ремонта Крестовоздвиженского моста. Как сообщалось ранее, движение по нему пока в ограниченном режиме начнётся вечером 1 ноября. Полностью открыть мост планируется к концу месяца.

На своей странице в соцсетях глава региона пояснил, что под ограниченным режимом подразумевается движение по одной полосе в каждую сторону. При этом проезд грузового транспорта до полного завершения ремонта будет запрещен.

На данный момент основные дорожные работы на мосту завершены. С 29 октября, если позволят погодные условия, подрядчик приступит к укладке верхнего слоя.

Ранее «КП» писала, что в Смоленской области отремонтировали более 80 км федеральных трасс. Речь идёт о пяти пяти участках автодорог, ведущих в регион.