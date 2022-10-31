Мобилизованные жители Смоленской области получат единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей. Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

К настоящему времени в Смоленской области разработан и действует региональный пакет мер соцподдержки мобилизованных и членов их семей. Теперь к ним добавится единовременная выплата мобилизованным в размере 100 тысяч рублей.

Как отметил губернатор Алексей Островский, это непростое решение с точки зрения ограниченных возможностей регионального бюджета. Рассматривался вариант единовременной выплаты в размере 50 тысяч рублей, как в ряде субъектов со сходными с нашим регионом социально-экономическими параметрами, а где-то и с большим потенциалом и финансовыми возможностями, однако глава региона не поддержал данное предложение:

– Считаю, что нам нужно достойно выглядеть перед смолянами, изыскать резервы и выплатить не по 50, а по 100 тысяч рублей. Это тяжело для нас финансово, но ради людей, которые ушли с оружием в руках защищать Донбасс и, в конечном итоге, всю Россию, думаю, такое решение - единственно верное и правильное. Это наша обязанность, – написал Алексей Островский на своей странице в соцсетях.

Единовременная выплата будет предоставляться гражданам, постоянно проживающим на территории региона и призванным на военную службу по мобилизации в Смоленской области. Сумма поступит на счёт мобилизованного автоматически, дополнительные заявления не требуются. Справки в военкомате будут сформированы в течение 15 дней, после чего специалисты профильного Департамента в максимально короткие сроки проведут сверку данных и произведут выплаты.

Помимо этого, губернатор поручил профильным чиновникам в диалоге с санаторием «Дугино», где созданы подходящие условия, через Фонд обязательного медицинского страхования проработать вопрос организации реабилитации здесь тех, кто возвращается из зоны проведения СВО.

Читай также:

Администрация Смоленской области продолжает направлять гуманитарную помощь участникам СВО. Военнослужащим в большом объеме передали стройматериалы и инструменты.