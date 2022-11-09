Смоленские дорожники подготовили 90 единиц техники для уборки снега зимой. Фото: пресс-служба администрации города.

В городской администрации прошло совещание по вопросам содержания улично-дорожной сети Смоленска в зимний период. В настоящий момент дорожные службы города в общей сложности подготовили 90 единиц техники для уборки снега.

Так, в муниципальном предприятии «СпецАвто» переоборудовали 75 единиц техники. Как сообщили в пресс-службе мэрии, учреждение в полном объеме обеспечено запасными частями, смазочными материалами, топливом для машин. Кроме того, на зиму заготовлено 5 800 кубометров пескосоляной смеси.

Также к работе в морозное время подготовлена вся имеющаяся техника муниципального учреждения «Дормостстрой» – две коммунальные дорожные машины, два автомобиля «ГАЗ», три КАМаза, пять тракторов и два автогрейдера. Ремонт еще одного грейдера завершается.

Городские власти обратили внимание руководителей подведомственных учреждений на необходимость уборки оставшейся опавшей листвы до первого снега. Листья препятствуют сцеплению колес автомобилей с дорожным полотном, что может привести к авариям на дорогах, а также засорам дорожных дождеприемников.

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