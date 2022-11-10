В Смоленске ремонт трамвайных переездов на улице Рыленкова подходит к концу. Фото: пресс-служба Администрации города.

В Смоленске завершается капитальный ремонт улицы Рыленкова. Сейчас работы ведутся на участке вдоль Киселевского рынка. Ремонт проводят сразу две подрядные организации: один подрядчик ремонтирует проезжую часть, другой – трамвайные переезды.

Предполагается, что движение трамваев на Киселевку возобновится с 14 ноября. Как отметили в пресс-службе администрации города, запустить трамваи можно было бы и раньше, однако ремонтируемый участок подвергся вандальной атаке. Неизвестные ночью повредили ещё не затвердевший и не набравший прочность бетон.

Фото: пресс-служба Администрации города.

Теперь подрядной организации придётся устранять повреждения и приводить забетонированный участок переезда к нормативному состоянию, а это дополнительные расходы материалов и времени. Несмотря на это, все ремонтные работы на трамвайных путях планируется завершить в срок, 10-11 ноября.

Специалисты МУТТП провели диагностику выполненных на рельсах работ и уже перешли к налаживанию контактных сетей.

Фото: пресс-служба Администрации города.

Что касается проезжей части, работы на ней также движутся к завершению. Сейчас идет ремонт тротуаров и выполняется устройство основания из шлакощебня. После необходимого уплотнения основания, 12-13 ноября, подрядная организация произведёт укладку нижнего и верхнего слоя асфальтобетона. С 14 числа участок собираются открыть для полноценного движения.

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