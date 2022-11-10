В Смоленской области назначили нового начальника департамента экономического развития. Фото: департамента экономразвития Смоленской области.
Согласно распоряжению губернатора Алексея Островского начальником департамента экономического развития Смоленской области с 9 ноября назначен Роман Романенков.
Ранее он занимал должность заместителя председателя избирательной комиссии региона.
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