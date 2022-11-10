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НовостиПолитика10 ноября 2022 11:08

В Смоленской области назначили нового начальника департамента экономического развития

Должность занял Роман Романенков
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
В Смоленской области назначили нового начальника департамента экономического развития. Фото: департамента экономразвития Смоленской области.

В Смоленской области назначили нового начальника департамента экономического развития. Фото: департамента экономразвития Смоленской области.

Согласно распоряжению губернатора Алексея Островского начальником департамента экономического развития Смоленской области с 9 ноября назначен Роман Романенков.

Ранее он занимал должность заместителя председателя избирательной комиссии региона.

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