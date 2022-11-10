Власти Смоленска опровергли информацию о расширении территории кафе «Русский Двор» на Блонье

В мэрии Смоленска опровергли информацию о расширении территории кафе «Русский Двор» на Блонье. Фото: пресс-служба администрации города.

Администрация Смоленска опровергла информацию о возможной судьбе сквера Блонье. В соцсетях и СМИ появилась информация о расширении территории кафе «Русский Двор».

На основании проекта предполагаемая реконструкция кафе «Русский двор» никак не повлечет за собой расширение участка, находящегося в собственности ООО «Пицца-Домино» с 2011 года. Как сообщили в пресс-службе мэрии, планируется увеличить параметры самого кафе, пристроив к нему по бокам две летних веранды, при этом зеленая зона парка остается неприкосновенной и пятно застройки не выйдет за существующие границы участка.

Владелец участка согласно Градостроительному кодексу и действующему законодательству имеет право обратиться в администрацию города за разрешением на проведение подобной реконструкции. Местные власти не могут отказать в предоставлении этой услуги и обязаны организовать рассмотрение вопроса, в том числе и на общественных слушаниях, которые пройдут 25 ноября.

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