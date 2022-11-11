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НовостиОбщество11 ноября 2022 8:50

Алексей Островский внепланово посетил строящуюся школу в Соловьиной роще в Смоленске

На объекте были задействованы всего 15-20 рабочих
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Алексей Островский внепланово посетил строящуюся школу в Соловьиной роще в Смоленске. Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

Алексей Островский внепланово посетил строящуюся школу в Соловьиной роще в Смоленске. Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

Губернатор Алексей Островский внепланово проинспектировал строительство школы в Соловьиной роще, не предупреждая заранее ответственных за эту работу чиновников – их пригласили позднее.

Ранее на еженедельных совещаниях главу региона проинформировали о том, что ежедневно на объекте задействованы до 48 человек, а работа идёт в плановом режиме.

Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

– В общей сложности увидел на разных площадках объекта, максимум, 15-20 работающих. Допускаю, что остальные 30 в это время были рассредоточены в разных корпусах и зданиях. И просто не успели собраться в одном месте, как я изначально просил. Однако, то, что я мог наблюдать, свидетельствует об обратном, – рассказал Алексей Островский на своей странице в соцсетях.

Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

Исходя из этого, губернатор поручил назначить проверочные мероприятия в отношении руководителя УКСа Ломтикова и начальника профильного Департамента Ростовцева по факту данного инцидента. По их итогам, в зависимости от результатов, возможно, будут приняты кадровые решения. Практика внеплановых выездов на строящиеся социально-значимые объекты продолжится.

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