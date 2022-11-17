Открытие бюста героя СССР Григория Бояринова состоялось в Смоленске. Фото: пресс-служба администрации области.

В Смоленске состоялась церемония открытия бюста Героя Советского Союза полковника Григория Ивановича Бояринова. Мероприятие прошло на территории Мемориального комплекса «Памяти смолян, павших при исполнении служебного долга» в центре Смоленска.

Торжественная церемония состоялась в рамках празднования 100-летия со дня рождения уроженца Смоленской области Григория Бояринова. С приветственным словом к Участникам обратился губернатор Алексей Островский.

Как рассказала в пресс-службе администрации области, на церемонию открытия бюста также были приглашены президент Фонда социальной поддержки военнослужащих имени Героя Советского Союза полковника Бояринова сын Г.И. Бояринова Андрей Бояринов, члены семьи Григория Ивановича Бояринова, первый вице-президент Ассоциации ветеранов группы «Вымпел» Владимир Силантьев, участники штурма Дворца Амина полковник Сергей Голов, полковник Рустам Турсункулов и другие почетные гости.

По окончании митинга участники церемонии возложили к памятнику цветы.

Григорий Бояринов родился в нашем регионе в селе Сукромля. Был участником Великой Отечественной войны, командиром отряда специального назначения КГБ «Зенит». Погиб во время штурма дворца Амина в Афганистане.

Григорий Иванович удостоен званий Героя Советского Союза, и «Почетного гражданина Смоленской области».

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