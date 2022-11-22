Смоленские школьники написали десятки писем участникам спецоперации. Фото: пресс-служба администрации города.

Смоленские школьники написали десятки писем солдатам, которые сейчас участвуют в спецоперации на Украине. Как рассказали в пресс-службе администрации города, акция по написанию писем солдатам и сбору посылок на фронт проходит в школах города уже не в первый раз.

Несколько десятков конвертов отправят в зону проведения спецоперации вместе с очередным гуманитарным грузом. Ребята никогда не видели адресатов своих писем и не знают в руки какого бойца попадет их послание. Но понимают, что нашим защитникам сейчас нелегко.

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