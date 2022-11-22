В Рославльском районе фура «слетела» в кювет и перевернулась. Фото: «ЧП | Десногорск | Рославль» в соцсетях.

Авария с большегрузом произошла утром 22 ноября на 17 километре дороги А-120. О ДТП сообщили смоляне в соцсетях.

По словам очевидцев, водитель фуры не справился с управлением и «вылетел» в кювет. Грузовик перевернулся. Водителю потребовалась медицинская помощь.

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