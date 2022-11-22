В Смоленске прекратят движение транспорта по улице Докучаева. Фото: департамент Смоленской области по транспорту и дорожному хозяйству.

В Смоленске почти на две недели прекратят движение транспорта в районе дома 5 по улице Докучаева. Как сообщили в пресс-службе администрации города, это связано с ремонтом магистральных теплосетей после коммунальной аварии. Работы будут проходить с 23 ноября по 4 декабря.

На время работ «Квадры» движение на муниципальном маршруте № 21н будет организовано по проспекту Гагарина, площади Победы, улице Глинки и далее по маршруту.

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