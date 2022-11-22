Смоленск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Смоленск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Смоленск
-2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество22 ноября 2022 14:29

В Смоленске прекратят движение транспорта по улице Докучаева

Участок в районе дома №5 будет перекрыт из-за коммунальной аварии
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
В Смоленске прекратят движение транспорта по улице Докучаева. Фото: департамент Смоленской области по транспорту и дорожному хозяйству.

В Смоленске прекратят движение транспорта по улице Докучаева. Фото: департамент Смоленской области по транспорту и дорожному хозяйству.

В Смоленске почти на две недели прекратят движение транспорта в районе дома 5 по улице Докучаева. Как сообщили в пресс-службе администрации города, это связано с ремонтом магистральных теплосетей после коммунальной аварии. Работы будут проходить с 23 ноября по 4 декабря.

На время работ «Квадры» движение на муниципальном маршруте № 21н будет организовано по проспекту Гагарина, площади Победы, улице Глинки и далее по маршруту.

Читай также:

Смоленские школьники написали десятки писем участникам спецоперации. Письма будут доставлены с очередной партией гуманитарного груза.