В Смоленске голый мужчина в крови забежал в школу во время уроков. Фото: Армен Горбачевский.

Инцидент произошёл в школе №34 в среду, 23 ноября. Как сообщил «КП» собственный источник, мужчина без одежды весь в крови забежал в учебное заведение за 6-7 минут до конца последнего урока второй смены.

В это время в школе проходило родительское собрание. По словам персонала учебного заведения, мужчину задержали у входа. На место вызвали сотрудников полиции.

– Человек был в полной прострации. Было видно, что он явно не понимал, где оказался. Его укутали, накрыли, коридоры перегородили передвижными стендами. Детей выводили из классов небольшими группами через черный вход, – рассказала одна из учителей.

После задержания мужчине вызывали скорую помощь, потребовалась госпитализация. Известно, что он находился в состоянии опьянения, разбил окно в доме рядом, поранил руки. Придя в школу, мужчина просил вызвать медиков. По данному факту региональным УМВД проводится проверка.

Читай также:

Два автомобиля и фура столкнулись на трассе в Кардымовском районе. В тройном ДТП никто не пострадал.