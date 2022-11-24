Смолян приглашают пройти тотальный тест «Доступная среда»

Фото: total-test.ru.

Во всех регионах России будет проходить проверка знаний по вопросам инклюзивного общения и организации доступной среды, запланированы просветительские мероприятия и акции, направленные на улучшение качества жизни людей с инвалидностью.

Тестирование традиционно проводится в онлайн-формате. Оно включает в себя вопросы по нескольким тематическим блокам: создание доступной среды, этика общения с людьми с инвалидностью, правила оказания ситуационной помощи. Также по итогам мероприятия пройдёт публичный разбор вопросов и тренинг с участием ведущих экспертов.

Спикерами Тотального теста «Доступная среда» выступят известные государственные деятели, лидеры общественного мнения, представители культуры и искусства.

Участники мероприятия также получат возможность подготовиться к тестированию и бесплатно пройти обучающие курсы от ведущих российских экспертов в области доступной среды, инклюзии и создания доступных цифровых сервисов для людей с инвалидностью.

На официальном сайте мероприятия будет представлена ссылка для подключения к трансляции и прохождению теста. Принять участие можно с любого персонального устройства, имеющего доступ в интернет.

В 2021 году в тестировании приняли почти 300 тысяч россиян из более чем 10 тысяч городов и населенных пунктов России.

Организаторами Общероссийской акции Тотальный тест «Доступная среда» выступают ОБЩЕРОССИЙСКИЙ НАРОДНЫЙ ФРОНТ и Национальная ассоциация участников рынка ассистивных технологий «АУРА-Тех».

Регистрация и подробности - на сайте мероприятия.