19 единиц техники для борьбы с непогодой подготовлено на смоленской ж/д

Фото: служба корпоративных коммуникаций МЖД.

На железной дороге в Смоленской области завершилась подготовка спецтехники к работе в зимних условиях, сообщает служба корпоративных коммуникаций МЖД.

Всего в борьбе с непогодой может быть задействовано 19 единиц техники, из них 10 снегоуборочных машин, 4 пневмообдувочных, 5 снегоочистительных. Кроме того, сформирована мобильная сервисная группа с необходимым аварийно-восстановительным оборудованием для оперативного ремонта техники на линиях.

Для борьбы с обледенением контактной сети, в том числе после ледяных дождей, подготовлены два электровоза с вибропантографами и 5 установок механической очистки контактного провода от наледи. Также в готовности находится система обогрева контактных проводов.

На станциях проведен контроль работы системы электрообогрева стрелок, компрессорных установок по подаче воздуха для осуществления пневмообдувки от снега. Для обеспечения своевременной очистки и обработки платформ от осадков, подготовлено 11 средств малой механизации, более 200 единиц необходимого инвентаря и около 200 тонн противогололедных средств.

Для мониторинга погодной обстановки работает метеорологическая служба. Заранее полученная информация позволят вовремя перебросить технику и людей в те районы, где прогнозируются последствия снегопада или ледяного дождя.

Кроме того, на всех предприятиях столичной магистрали создан зимний запас топливных ресурсов, угля и смазочных материалов, запасных частей и оборудования для локомотивов, подвижного состава и другой техники.

Все железнодорожники, работающие на линиях, полностью обеспечены зимней спецодеждой и обувью, защитными средствами от обморожения.