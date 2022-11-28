В Смоленской области отказались от массовых мероприятий на Новый год. Фото: пресс-служба администрации города.

В связи с геополитической обстановкой и проведением СВО, в Смоленской области отменили праздничные мероприятия на Новый год. Как отметил Алексей Островский на своей странице в соцсетях, на данный момент значительные финансовые ресурсы направляются на поддержку смолян, участвующих в СВО, а также их семьям.

Губернатор поручил главам муниципалитетов отказаться от затратных развлечений, а также приобретения новой иллюминации и украшений для новогоднего оформления населенных пунктов, ограничившись теми, которые были закуплены в прошлые годы. Сэкономленные за счет этого средства направят на помощь семьям мобилизованных.

При этом, глава региона подчеркнул, что детские утренники новогодние представления будут организованы, на них запрет не распространяется. Особое внимание поручено уделить детям из семей участников СВО и кадровых военных – тех, кто защищает Отечество, а также детям из многодетных и малообеспеченных семей, воспитанникам соцучреждений, школ-интернатов.

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