Свыше 100 млн рублей направят на благоустройство Смоленска в 2023 году. Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

Губернатор Алексей Островский провел рабочее совещание с главой Смоленска Андреем Борисовым и профильными чиновниками. На нем обсуждались вопросы оказания дополнительной финансовой поддержки столице субъекта в следующем году. Так, на решение задач в рамках благоустройства будет дополнительно направлено свыше 100 млн рублей.

Как сообщил глава региона на своей странице в соцсетях, средства пойдут на увеличение числа бригад муниципального учреждения «Зеленстрой», а также закупку новой спецтехники для покосов травы, кронирования деревьев, уборки сухостоя, веток и иного мусора. На эти проблемы городского хозяйства поступают многочисленные жалобы смолян.

В дополнение к этому в рамках межбюджетных отношений увеличится финансирование на ремонт и содержание воинских захоронений, уборку мусора на незакрепленных территориях, ликвидацию несанкционированных свалок, а также обустройство детских игровых площадок.

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