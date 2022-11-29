В Смоленске завершили ремонт Крестовоздвиженского моста. Фото: пресс-служба администрации города.

В Смоленске прошла приёмка Крестовоздвиженского моста. В состав приемочной комиссии вошли представители Управления дорожного хозяйства и строительства администрации города, заказчика – МКУ «Строитель», подрядной организации и Общероссийского Народного Фронта.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, в ходе ремонта были выполнены работы по усилению конструкций моста, устройству мостового покрытия по новым стандартам. Площадь покрытия составила 3 600 квадратных метров и протяженностью 211 метров.

Кроме этого были восстановлены и покрашены перильные ограждения и подмостовые зоны, а также установлено новое освещение.

Все работы выполнены в полном объеме. Гарантийные обязательства будут действовать 5 лет.

Крестовоздвиженский мост готов к эксплуатации, но некоторые ограничения продолжают действовать. Решение ограничить движение грузовиков было принято в целях снижения нагрузки на только что отремонтированный мост.

Стоит отметить, что подрядная организация справилась с ремонтными работами раньше заявленного на 30 ноября срока. Несмотря на это, ремонт выполнен качественно, о чем свидетельствует экспертное заключение.

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