Жителей Смоленска приглашают пройти бесплатное обследование на ВИЧ-инфекцию. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителей Смоленска приглашают пройти бесплатное анонимное экспресс-обследование на ВИЧ-инфекцию, сообщает Центр общественного здоровья и медицинской профилактики. Акций пройдет на площади напротив ТЦ «ЦУМ» с 12.00 до 16.00.

– Тестирование населения проведут специалисты Смоленского центра профилактики и борьбы со СПИД с помощью буккальных (по слюне) тестов. Анализ не предполагает забора крови, – обращают внимание сотрудники ЦОЗиМП. – Также тестируемый получит консультацию у квалифицированных специалистов по вопросам ВИЧ-инфекции и узнает свой ВИЧ-статус через 15-20 минут после забора материала.