Более 40 тысяч смолян вовлечены в волонтёрскую деятельность. Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

На данный момент в волонтерскую деятельность вовлечены более 40 тысяч жителей Смоленской области. В их числе – представители всех возрастов и социального статуса: школьники, студенты, люди «серебряного» возраста, предприниматели, представители общественных организаций и многие другие. Сегодня в региона действует более 50 добровольческих объединений, которые занимаются поисково-спасательной, патриотической, экологической, инклюзивной, социальной работой.

Алексей Островский поздравил всех причастных с Днём добровольца и поблагодарил за неравнодушие:

– По велению души и сердца вы делаете одно большое общее дело, помогая тем, кому нужна помощь. Спасибо вам всем за вашу гражданскую активность, неравнодушие и благородство души! С праздником! – написал глава региона на своей странице в соцсетях.

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