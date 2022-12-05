На центральной площади Смоленска устанавливают главную городскую ёлку. Фото: пресс-служба администрации города.

Сегодня специалисты «Зеленстроя» приступили к сборке каркаса праздничной ели на площади Ленина. Как рассказали в пресс-службе администрации города, высота искусственного дерева – 15 метров.

В среду планируется начать монтаж веток. Позже ёлка, как и всегда, будет украшена гирляндами, елочными шарами и снежинками. В прошлом году на ней появились новые украшения.

Читай также:

Более 40 тысяч смолян вовлечены в волонтёрскую деятельность. Алексей Островский поздравил всех причастных с Днём добровольца.