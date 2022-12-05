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НовостиОбщество5 декабря 2022 12:37

На центральной площади Смоленска устанавливают главную городскую ёлку

Высота искусственного дерева – 15 метров
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
На центральной площади Смоленска устанавливают главную городскую ёлку. Фото: пресс-служба администрации города.

На центральной площади Смоленска устанавливают главную городскую ёлку. Фото: пресс-служба администрации города.

Сегодня специалисты «Зеленстроя» приступили к сборке каркаса праздничной ели на площади Ленина. Как рассказали в пресс-службе администрации города, высота искусственного дерева – 15 метров.

В среду планируется начать монтаж веток. Позже ёлка, как и всегда, будет украшена гирляндами, елочными шарами и снежинками. В прошлом году на ней появились новые украшения.

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