5 двоен родились в ноябре в Смоленске. Фото: пресс-служба администрации города.

В городском комитете ЗАГС в прошлом месяце зарегистрировано 189 браков и выдано 240 свидетельств о рождении. Как сообщили в пресс-службе администрации города, в ноябре в областном центре родились 5 двоен.

Среди новорожденных - 125 мальчиков и 115 девочек. Самыми популярными именами стали Иван, Артём, Мария. Еще одним частым именем, которое родители выбирают для своих детей, является Снежана.

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