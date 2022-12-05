В Смоленске опубликовали график уборки снега на ближайшую неделю. Фото: пресс-служба администрации города.

Работа по зимнему содержанию магистральных улиц осуществляется МБУ «СпецАвто». Как сообщили в пресс-службе администрации города, в период снегопада в первую очередь обрабатываются противогололедными материалами все территории дорожной сети города.

Особое внимание уделяется обработке спусков и подъемов, перекрестков, мостов, путепроводов, пешеходных переходов.

Фото: пресс-служба администрации города.

Фото: пресс-служба администрации города.

Фото: пресс-служба администрации города.

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